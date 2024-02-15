Политолог высмеял соглашение о безопасности между двумя "нулями" — Францией и Украиной

Франция — ничтожная величина в международной политике, и восстановить свою субъектность ей вряд ли удастся в ближайшие десятилетия. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, в намерении президента Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины нет никакого смысла. У Парижа нет ни полномочий, ни инструментов, чтобы выполнить обязательства перед Киевом по данному договору.

"Что-либо подписывать с Францией не имеет никакого смысла. Ничего из этого не будет выполнено. У нас уже была возможность убедиться в этом неоднократно. Сначала, когда Франция выступила гарантом безопасности Виктора Януковича во время Евромайдана. В результате Янукович едва успел унести ноги. Потом — когда Франция выступила гарантом Минских соглашений, которые никто изначально не собирался выполнять", — напомнил собеседник Life.ru.

По словам Коровина, Франция оказалась не способна обеспечить безопасность даже бегущему из Африки своему контингенту.

В международной политике Франция равно "ничто", но Зеленскому уже всё равно. Может подписывать соглашение хоть с Бангладеш. Валерий Коровин