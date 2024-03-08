Макрон назвал условия для ввода войск на Украину

Франция введёт войска на Украину в случае продвижения российских войск в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Как пишет издание L'Indépendant со ссылкой на главу Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя, такие условия президент страны Эмманюэль Макрон назвал на встрече с лидерами парламентских фракций.

Ранее стало известно, что Макрон на встрече с лидерами оппозиции заявил об отсутствии лимитов в поддержке Францией Украины. При этом, по мнению оппозиционных лидеров, политик втягивает Париж в противостояние с Москвой и обостряет ситуацию. Лидер Национального объединения (RN) Жордан Барделла уверен, что Франция должна быть равноудалена от обеих сторон конфликта, но Макрон явно перегнул палку и идёт во всём на поводу у Киева.