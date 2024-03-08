"Как страшный сон": Макрона призвали забыть об агрессии в отношении России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке своих войск на Украину в случае продвижения российских военных в сторону Киева или Одессы. Как заявил народный избранник в беседе с РИА "Новости", главе Пятой республики стоит забыть как страшный сон подобные мысли.

"Макрону стоит забыть как страшный сон свои мысли об агрессии в отношении нашего государства. В противном случае его агрессивные действия не останутся без последствий", — сообщил собеседник информагентства.

Помимо этого, парламентарий раскрыл суть этих заявлений Макрона. По его словам, таким образом французский лидер пытается предстать в амплуа самого влиятельного политика в Европе, но на практике он является тем, кого ненавидят и сторонятся даже на родине.