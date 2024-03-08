"Как страшный сон": Макрона призвали забыть об агрессии в отношении России
Депутат Госдумы Шеремет призвал Макрона забыть об агрессии против РФ
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке своих войск на Украину в случае продвижения российских военных в сторону Киева или Одессы. Как заявил народный избранник в беседе с РИА "Новости", главе Пятой республики стоит забыть как страшный сон подобные мысли.
"Макрону стоит забыть как страшный сон свои мысли об агрессии в отношении нашего государства. В противном случае его агрессивные действия не останутся без последствий", — сообщил собеседник информагентства.
Помимо этого, парламентарий раскрыл суть этих заявлений Макрона. По его словам, таким образом французский лидер пытается предстать в амплуа самого влиятельного политика в Европе, но на практике он является тем, кого ненавидят и сторонятся даже на родине.
Ранее глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель рассказал о новом заявлении Макрона по поводу поддержки киевского режима Парижем, сделанном хозяином Елисейского дворца во время встречи с лидерами парламентских фракций. По словам президента Пятой республики, французские власти введут войска на Украину в случае продвижения российских войск в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы.