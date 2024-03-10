Франция создаст коалицию с готовыми к отправке войск на Украину странами

Франция формирует альянс стран, которые готовы к возможной отправке войск на Украину. Как сообщает Politico, Париж уже поддержали страны Прибалтики.

По информации издания, данная тема обсуждалась в ходе визита главы МИД Франции Стефана Сежурне в Литву, где он провёл переговоры с коллегами из прибалтийских стран и Украины. Там французский министр, в частности, заявил, что западные страны сами должны решать, как помогать Киеву, при этом Россия не вправе "устанавливать красные линии".



Сежурне также сообщил, что в настоящий момент Украина попросила об артиллерийских боеприпасах, а вот речи об отправке войск не было. При этом Франция не исключает, что подобная просьба может поступить в ближайшие месяцы. Кроме того, он был обеспокоен тем, что страны Прибалтики, ранее бывшие частью Советской империи, сейчас входят в ЕС и НАТО.