Спикер польского сейма заявил, что отправит жену на фронт в случае войны
Спикер сейма Польши Холовня: Если наступит война, на фронт поедет моя жена
Если Польше придётся вступить в войну, то вместо спикера польского сейма Шимона Холовни воевать отправится его супруга. Об этом сам парламентарий заявил в беседе с порталом Tarnogorski.info, фрагмент которой опубликован в социальной сети X.
Спикер сейма Польши Шимон Холовня говорит, что в случае войны вместо него на фронт поедет жена. Обложка © X / tarnogorski.info
"Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрёт, если будет вооружённый конфликт. Я не желаю этого, не дай бог", — заявил председатель нижней палаты польского парламента.
Стоит отметить, что его жена Уршула Бжезинская-Холовня служит в Военно-воздушных силах Польши в звании офицера и пилотирует истребитель МиГ-29. Супруге 47-летнего политика всего 36 лет, они воспитывают двух дочерей.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что был бы рад увидеть увеличение численности американского военного контингента на польской территории. В свою очередь президент США Джо Байден ответил, что не видит необходимости в подобных мерах. При этом, как утверждают американские СМИ, лидер соединённых Штатов вскоре намерен провести встречу и с Дудой, и с главой польского правительства.
ТАСС / Zuma / ТО