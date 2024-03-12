Регион

Уведомления отключены

12 марта, 10:51

Спикер польского сейма заявил, что отправит жену на фронт в случае войны

Спикер сейма Польши Холовня: Если наступит война, на фронт поедет моя жена

Если Польше придётся вступить в войну, то вместо спикера польского сейма Шимона Холовни воевать отправится его супруга. Об этом сам парламентарий заявил в беседе с порталом Tarnogorski.info, фрагмент которой опубликован в социальной сети X.

Спикер сейма Польши Шимон Холовня говорит, что в случае войны вместо него на фронт поедет жена. Обложка © X / tarnogorski.info

"Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрёт, если будет вооружённый конфликт. Я не желаю этого, не дай бог", — заявил председатель нижней палаты польского парламента.

Стоит отметить, что его жена Уршула Бжезинская-Холовня служит в Военно-воздушных силах Польши в звании офицера и пилотирует истребитель МиГ-29. Супруге 47-летнего политика всего 36 лет, они воспитывают двух дочерей.

"Запугать Россию": В Польше одобрили идею Макрона об отправке войск НАТО на Украину
"Запугать Россию": В Польше одобрили идею Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что был бы рад увидеть увеличение численности американского военного контингента на польской территории. В свою очередь президент США Джо Байден ответил, что не видит необходимости в подобных мерах. При этом, как утверждают американские СМИ, лидер соединённых Штатов вскоре намерен провести встречу и с Дудой, и с главой польского правительства.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / ТО

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров