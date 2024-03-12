Спикер польского сейма заявил, что отправит жену на фронт в случае войны

Если Польше придётся вступить в войну, то вместо спикера польского сейма Шимона Холовни воевать отправится его супруга. Об этом сам парламентарий заявил в беседе с порталом Tarnogorski.info, фрагмент которой опубликован в социальной сети X.

Спикер сейма Польши Шимон Холовня говорит, что в случае войны вместо него на фронт поедет жена. Обложка © X / tarnogorski.info

"Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрёт, если будет вооружённый конфликт. Я не желаю этого, не дай бог", — заявил председатель нижней палаты польского парламента.