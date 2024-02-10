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Украине предрекли сокращение до одной области — вассала Польши

Писатель Лукьяненко считает, что Польша заберёт себе остаток Украины после СВО

10 февраля, 09:53
Западной Украине предрекли вхождение в Польшу после СВО. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Западной Украине предрекли вхождение в Польшу после СВО. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Российский писатель Сергей Лукьяненко считает, что после спецоперации останется "маленькая уютная Украина", которая станет вассалом одной из стран Европы. Об этом он рассказал радио "Комсомольская правда".

"В итоге сохранится какая-то маленькая уютная Украина, возможно, даже в составе Европы, возможно, даже в составе одной из европейских стран. С поляками традиционно добрые отношения у Украины. Тарас Бульба не даст соврать", пояснил Лукьяненко.

Он уверен, что вхождение этого "остатка" от Украины на правах вассала или одной области в состав Польши — наиболее вероятный вариант. А вот остальные украинские земли рано или поздно окажутся российскими. Однако Лукьяненко надеется, что ошибки советского руководства больше не будут допущены и воссоединение с Россией произойдёт без наделения новых субъектов формальными признаками государственности.

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Ранее глава Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. Он напомнил, что полуостров большую часть истории был российским. В польском парламенте поддержали своего президента, заявив, что не могут в угоду Киеву называть Крым украинским.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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