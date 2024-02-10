Политолог назвал важное условие, которое позволит Украине сохранить мир
Политолог Карасёв: Чтобы сохранить мир, Украине нужно принять внеблоковый статус
Политикам Украины придётся пожертвовать прозападной ориентацией, чтобы сохранить мир в стране. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
"Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства, или западноцентричности украинского государства", — пояснил Карасёв.
По его мнению, руководство страны не может в одно и то же время надеяться сохранить государство и иметь членство в западном военном блоке. Эксперт выступил с предложением, адресованным политикам Украины, — вспомнить, на каких условиях начиналась история современной страны. В частности, он упомянул декларацию 91 года о независимости и надпись в ней: "Внеблоковый, нейтральный статус".
Ранее сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс заявил, что США и Украине следует заключить мирное соглашение с Российской Федерацией.
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