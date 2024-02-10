Политолог назвал важное условие, которое позволит Украине сохранить мир

По его мнению, руководство страны не может в одно и то же время надеяться сохранить государство и иметь членство в западном военном блоке. Эксперт выступил с предложением, адресованным политикам Украины, — вспомнить, на каких условиях начиналась история современной страны. В частности, он упомянул декларацию 91 года о независимости и надпись в ней: "Внеблоковый, нейтральный статус".