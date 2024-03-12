Байден ответил отказом на просьбу Дуды перебросить в Польшу больше солдат США Bloomberg: Байден не видит необходимости в увеличении числа военных США в Польше 12 марта, 07:37 Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / TASS

Вашингтон не считает необходимым наращивать своё военное присутствие на польской территории. Об этом заявил президент США Джо Байден, слова которого приводит Bloomberg.

"Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]", — подчеркнул глава Белого дома, отреагировав на просьбу Варшавы прислать больше американских военных.

Издание добавляет, что Байден намерен встретиться как с главой польского правительства, так и с президентом республики Анджеем Дудой.

Накануне президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности заявил, что Варшава не возражала бы против увеличения контингента американских войск на польской территории. Он также попросил больше вооружения для украинской армии и потребовал от США гарантий того, что "предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие сам смысл существования НАТО, являются всего лишь пустыми словами".

Авторы Татьяна Миссуми