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23 января, 06:59

Польша вновь подняла авиацию из-за "активности" ВС России

ВС Польши заявили, что подняли военные самолёты из-за активности авиации РФ

Польские самолёты были подняты в небо на фоне "активности" российской авиации, заявило оперативное командование Вооружённых сил страны.

"Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. <...> Активизирована польская и союзная авиация", — приводит РИА "Новости" сообщение польских военных.

При этом в командовании уточнили, что были запущены "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", также ведётся мониторинг ситуации.

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Ранее Лайф рассказывал, что из-за опасений эскалации конфликта на Украине Польша усилила военную мощь. Предприятия, которые недавно были улучшены, планируют нарастить объёмы производства, поскольку их мощности заметно отстают от потребностей.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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