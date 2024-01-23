Польша вновь подняла авиацию из-за "активности" ВС России
ВС Польши заявили, что подняли военные самолёты из-за активности авиации РФ
Польские самолёты были подняты в небо на фоне "активности" российской авиации, заявило оперативное командование Вооружённых сил страны.
"Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. <...> Активизирована польская и союзная авиация", — приводит РИА "Новости" сообщение польских военных.
При этом в командовании уточнили, что были запущены "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", также ведётся мониторинг ситуации.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за опасений эскалации конфликта на Украине Польша усилила военную мощь. Предприятия, которые недавно были улучшены, планируют нарастить объёмы производства, поскольку их мощности заметно отстают от потребностей.
ТАСС / Zuma