Польша вновь подняла авиацию из-за "активности" ВС России

Польские самолёты были подняты в небо на фоне "активности" российской авиации, заявило оперативное командование Вооружённых сил страны.

"Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. <...> Активизирована польская и союзная авиация", — приводит РИА "Новости" сообщение польских военных.

При этом в командовании уточнили, что были запущены "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", также ведётся мониторинг ситуации.