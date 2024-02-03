Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 01:30

Байден пообещал продолжить ответные действия США на атаку базы в Иордании

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке, предпринятые американцами в ответ на нападение на базу в Иордании, продолжатся.

"Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем", — заявил Байден.

Помимо того, американский лидер подчеркнул, что его страна не ищет конфликта в регионе. В то же время глава государства отметил, что США будут реагировать на попытки навредить интересам Вашингтона в регионе.

Столтенберг обвинил Иран в ударе по базе США на границе Иордании и Сирии
Столтенберг обвинил Иран в ударе по базе США на границе Иордании и Сирии

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщало, что американские военные нанесли серию авиаударов по иранским объектам, расположенным в Ираке и Сирии. В результате было поражено более 85 целей.

Обложка ©

Flickr / Trusted Sources Information War Ukraine Telegram Follow

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • иордания
  • Сирия
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров