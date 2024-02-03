Байден пообещал продолжить ответные действия США на атаку базы в Иордании
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке, предпринятые американцами в ответ на нападение на базу в Иордании, продолжатся.
"Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем", — заявил Байден.
Помимо того, американский лидер подчеркнул, что его страна не ищет конфликта в регионе. В то же время глава государства отметил, что США будут реагировать на попытки навредить интересам Вашингтона в регионе.
Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщало, что американские военные нанесли серию авиаударов по иранским объектам, расположенным в Ираке и Сирии. В результате было поражено более 85 целей.