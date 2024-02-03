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2 февраля, 22:11

США сообщили о нанесении авиаударов по иранским объектам на Ближнем Востоке

CENTCOM: США нанесли удары по иранским объектам в Ираке и Сирии

Американские военные нанесли серию авиаударов по иранским объектам, расположенным в Ираке и Сирии. Как передаёт Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM), было поражено более 85 целей.

По данным Минобороны Соединённых Штатов, все поражённые объекты принадлежали силам "Аль-Кудс" из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Пентагоне сообщили, что в результате были поражены объекты командования и управления, разведывательные центры, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов, объекты логистики и цепочки поставок боеприпасов групп ополченцев и их спонсоров из КСИР.

"В авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов", — говорится в сообщении ведомства.

До этого некоторые зарубежные средства массовой информации сообщали, что подобные действия Вашингтона были предприняты в качестве ответа на атаку на американский военный объект в Иордании. В Центральном командовании подтвердили, что все поражённые американцами цели имели причастность к атакам на объекты Соединённых Штатов в регионе.

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Об ударе беспилотника по базе США в Иордании, в ходе которого погибли трое американских военнослужащих, стало известно 28 января. Впоследствии ответственность за это нападение на себя взяли представители шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака".

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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