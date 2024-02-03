США сообщили о нанесении авиаударов по иранским объектам на Ближнем Востоке

Американские военные нанесли серию авиаударов по иранским объектам, расположенным в Ираке и Сирии. Как передаёт Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM), было поражено более 85 целей.

По данным Минобороны Соединённых Штатов, все поражённые объекты принадлежали силам "Аль-Кудс" из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Пентагоне сообщили, что в результате были поражены объекты командования и управления, разведывательные центры, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов, объекты логистики и цепочки поставок боеприпасов групп ополченцев и их спонсоров из КСИР.

"В авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов", — говорится в сообщении ведомства.