СМИ узнали, кто ответственен за атаку на американскую базу в Иордании

Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за совершённую атаку на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных и десятки пострадали. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник. По его словам, "эскалация продолжится", если американская сторона будет и дальше поддерживать Израиль.

"Все интересы США в регионе являются законными целями, и нас не волнуют ответные угрозы США", — приводит газета слова представителя движения.