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29 января, 08:12

СМИ узнали, кто ответственен за атаку на американскую базу в Иордании

WP: "Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за атаку на базу США

Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за совершённую атаку на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных и десятки пострадали. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник. По его словам, "эскалация продолжится", если американская сторона будет и дальше поддерживать Израиль.

"Все интересы США в регионе являются законными целями, и нас не волнуют ответные угрозы США", — приводит газета слова представителя движения.

О том, что удар по американской базе был нанесён одной из группировок в Ираке, сообщил и источник Associated Press. Вот только не уточняется, какой именно.

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Напомним, нападение на американскую базу зафиксировали накануне, 28 января, на северо-востоке Иордании. Территория была атакована дроном, в результате чего погибло три человека. По словам президента США Джо Байдена, к атаке причастны проиранские группировки. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм уверен, что Штаты должны ответить на атаку, нанеся удар по Ирану.

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Ян Поланин
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