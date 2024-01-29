В Пентагоне раскрыли подробности обстрела базы США в Иордании

Помимо этого, в Пентагоне рассказали, что восемь получивших ранения военнослужащих пришлось в срочном порядке эвакуировать из Иордании, их состояние оценивается как стабильное. Это было сделано для оказания военным более квалифицированной медицинской помощи. В дальнейшем, как подчеркнули в ведомстве, число пострадавших может увеличиваться, так как люди всё ещё продолжают обращаться за помощью.