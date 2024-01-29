В Пентагоне раскрыли подробности обстрела базы США в Иордании
CENTCOM: Количество пострадавших при обстреле базы США в Иордании выросло до 34
Количество пострадавших при обстреле базы США в Иордании увеличилось до 34 человек, передаёт Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
"Число американских военных с травмами увеличилось как минимум до 34 военнослужащих", — говорится в сообщении.
Помимо этого, в Пентагоне рассказали, что восемь получивших ранения военнослужащих пришлось в срочном порядке эвакуировать из Иордании, их состояние оценивается как стабильное. Это было сделано для оказания военным более квалифицированной медицинской помощи. В дальнейшем, как подчеркнули в ведомстве, число пострадавших может увеличиваться, так как люди всё ещё продолжают обращаться за помощью.
Напомним, что в воскресенье, 28 января, Центральное командование США заявило, что на северо-востоке Иордании произошла атака беспилотного летательного аппарата на американскую базу. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил по этому поводу, что за нападением стоят некие проиранские группировки, которые Вашингтон обещал покарать. По мнению сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма, США после случившегося обязаны нанести удар по территории Ирана.
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