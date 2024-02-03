Россия созывает Совбез ООН после бомбёжки США Ирака и Сирии

Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в связи с ударами США по Ираку и Сирии. Об этом заявил первый заместитель российского постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.

"Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии", — написал Полянский в телеграм-канале.