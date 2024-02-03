Россия созывает Совбез ООН после бомбёжки США Ирака и Сирии
Полянский: РФ запросила срочное заседание СБ ООН по ударам США в Сирии и Ираке
Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в связи с ударами США по Ираку и Сирии. Об этом заявил первый заместитель российского постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.
"Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии", — написал Полянский в телеграм-канале.
Совещание планируется назначить на 5 февраля в 00:00 (по московскому времени), уточнил дипломат.
Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам американского президента Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Позднее стало известно, что при ударе Соединённых Штатов по Ираку погибли 16 человек, 25 ранены. Как заявили в Вашингтоне, атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибло трое американских военных. В МИД РФ назвали действия США вопиющим актом агрессии.
ТАСС / EPA / JUSTIN LANE