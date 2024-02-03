В Ираке объявлен общенациональный траур по жертвам авиаударов США
Иракские власти объявили общенациональный траур по погибшим в результате ночных авиаударов США по приграничным районам. Жертвами американской атаки, по последним данным, стали 16 человек, ещё 25 получили различные ранения.
"3 февраля объявлен общенациональный траур во всех государственных учреждениях и ведомствах сроком на три дня в память о военнослужащих и мирных жителях, которые стали жертвами американских бомбардировок районов Акашат и Эль-Каим на западе провинции Анбар", — говорится в указе премьера Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.
Как писал Life.ru, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам американского президента Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Позднее стало известно, что при ударе Соединённых Штатов по Ираку погибли 16 человек, 25 ранены. Как заявили в Вашингтоне, атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибло трое американских военных.
ТАСС / AP / Hadi Mizban