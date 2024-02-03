В Ираке объявлен общенациональный траур по жертвам авиаударов США

Иракские власти объявили общенациональный траур по погибшим в результате ночных авиаударов США по приграничным районам. Жертвами американской атаки, по последним данным, стали 16 человек, ещё 25 получили различные ранения.

"3 февраля объявлен общенациональный траур во всех государственных учреждениях и ведомствах сроком на три дня в память о военнослужащих и мирных жителях, которые стали жертвами американских бомбардировок районов Акашат и Эль-Каим на западе провинции Анбар", — говорится в указе премьера Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.