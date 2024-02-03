"Вопиющий акт агрессии": В МИД России осудили авиаудары США по Ираку и Сирии

Авиаудары по территориям Сирии и Ирака демонстрируют агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и ведут к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Штаты пренебрегли нормами международного права.

"Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона", — приводит её комментарий пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.