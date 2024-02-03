"Вопиющий акт агрессии": В МИД России осудили авиаудары США по Ираку и Сирии
Захарова: США, ударив по Ираку и Сирии, нацелились на разжигание конфликта
Авиаудары по территориям Сирии и Ирака демонстрируют агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и ведут к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Штаты пренебрегли нормами международного права.
"Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона", — приводит её комментарий пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Как подчеркнула дипломат, Москва решительно осуждает "вопиющий акт агрессии" против суверенных государств и добивается срочного рассмотрения ситуации Советом Безопасности ООН.
Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам американского президента Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Позднее стало известно, что при ударе Соединённых Штатов по Ираку погибли 16 человек, 25 ранены. Как заявили в Вашингтоне, атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибло трое американских военных.
ТАСС / Zuma