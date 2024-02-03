16 человек погибло при ударе США по Ираку
As-Sumaria: При ударе США по Ираку погибло 16 человек, 25 ранено
В результате удара американских Вооружённых сил по приграничным районам Ирака погибло 16 человек, 25 ранено. Об этом сообщает телеканал As-Sumaria со ссылкой на командование отрядов шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".
"В результате американской агрессии погибло 16 человек, 25 получили ранения", — говорится в заявлении ополчения.
По данным Shafaq News, ВС США нанесли удары по четырём позициям проиранских вооружённых группировок в районе Эль-Каима. Телеканал Al Hadath уточняет, что американская авиация атаковала объекты на полосе длиной около 130 км вдоль границы Ирака и Сирии.
Официальный представитель главкома ВС Ирака Яхья Расул обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета страны и подрыве усилий Багдада, направленных на стабилизацию обстановки. Подобные действия могут спровоцировать ситуацию с ужасными последствиями в регионе, предупредил Расул.
Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам президента Соединённых Штатов Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как заявили в США, атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибло трое американских военных.
ТАСС / EPA / GAILAN HAJI