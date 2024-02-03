16 человек погибло при ударе США по Ираку

В результате удара американских Вооружённых сил по приграничным районам Ирака погибло 16 человек, 25 ранено. Об этом сообщает телеканал As-Sumaria со ссылкой на командование отрядов шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

"В результате американской агрессии погибло 16 человек, 25 получили ранения", — говорится в заявлении ополчения.

По данным Shafaq News, ВС США нанесли удары по четырём позициям проиранских вооружённых группировок в районе Эль-Каима. Телеканал Al Hadath уточняет, что американская авиация атаковала объекты на полосе длиной около 130 км вдоль границы Ирака и Сирии.