Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после авиаударов США
Евросоюз считает критической ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после авиаударов США по Сирии и Ираку. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котёл, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию", — сказал он.
Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам президента Штатов Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР).