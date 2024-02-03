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3 февраля, 09:24

Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после авиаударов США

Евросоюз считает критической ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после авиаударов США по Сирии и Ираку. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котёл, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию", — сказал он.

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Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам президента Штатов Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Обложка ©

Flickr / eu2020de

Матвей Константинов
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