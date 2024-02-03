Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после авиаударов США

Евросоюз считает критической ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после авиаударов США по Сирии и Ираку. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котёл, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию", — сказал он.