Авиаудары США привели к гибели мирных жителей и военных, заявили в Минобороны Сирии

Мирные жители погибли в результате американских авиаударов по Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны САР. В результате атаки также был нанесён большой ущерб государственной и частной собственности.

Американские авиаудары по Сирии. Видео © X / Jay in Kyiv / The Cradle

"В результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесён большой ущерб государственной и частной собственности... [Эти удары] не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

По данным телеканала Al Hadath, в результате ударов по провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком погибло не менее 18 человек — "боевиков проиранских отрядов". Кроме того, указывает агентство Mehr со ссылкой на Посольство Ирана, при атаке израильских ВВС на Дамаск вчера, 2 февраля, жизни лишился военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Алидади. Диппредставительство подчёркивает, что на это последует "решительный ответ".