Авиаудары США привели к гибели мирных жителей и военных, заявили в Минобороны Сирии
Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате авиаударов США
Мирные жители погибли в результате американских авиаударов по Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны САР. В результате атаки также был нанесён большой ущерб государственной и частной собственности.
Американские авиаудары по Сирии. Видео © X / Jay in Kyiv / The Cradle
"В результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесён большой ущерб государственной и частной собственности... [Эти удары] не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.
По данным телеканала Al Hadath, в результате ударов по провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком погибло не менее 18 человек — "боевиков проиранских отрядов". Кроме того, указывает агентство Mehr со ссылкой на Посольство Ирана, при атаке израильских ВВС на Дамаск вчера, 2 февраля, жизни лишился военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Алидади. Диппредставительство подчёркивает, что на это последует "решительный ответ".
Напомним, в ночь на 3 февраля Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении серии авиаударов по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего военные поразили 85 целей. Как отметил американский президент Джо Байден, эти действия Штатов на Ближнем Востоке продолжатся.
ТАСС / AP / Baderkhan Ahmad