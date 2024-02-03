Британия поддержала "право" США бомбить Ирак и Сирию
Sky News: Правительство Британии поддержало право США отвечать на нападения
Лондон поддерживает право Вашингтона отвечать на нападения на американских военных и остаётся верным союзником США. Об этом заявили в британском правительстве, комментируя удары, которые нанесли ВВС Соединённых Штатов по территориям Сирии и Ирака.
"Соединённое Королевство и США — верные союзники. Мы не будем комментировать проведённую ими операцию, однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения", — сказал представитель правительства в интервью телеканалу Sky News.
В правительстве добавили, что уже давно осуждают дестабилизирующую деятельность Ирана, в том числе политическую, финансовую и военную поддержку, которую государство оказывает некоторым вооружённым группировкам.
Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам президента Соединённых Штатов Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Позднее стало известно, что при ударе Соединённых Штатов по Ираку погибло 16 человек, 25 ранено. Как заявили в США, атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибло трое американских военных.
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