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3 февраля, 10:40

Британия поддержала "право" США бомбить Ирак и Сирию

Sky News: Правительство Британии поддержало право США отвечать на нападения

Лондон поддерживает право Вашингтона отвечать на нападения на американских военных и остаётся верным союзником США. Об этом заявили в британском правительстве, комментируя удары, которые нанесли ВВС Соединённых Штатов по территориям Сирии и Ирака.

"Соединённое Королевство и США — верные союзники. Мы не будем комментировать проведённую ими операцию, однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения", — сказал представитель правительства в интервью телеканалу Sky News.

В правительстве добавили, что уже давно осуждают дестабилизирующую деятельность Ирана, в том числе политическую, финансовую и военную поддержку, которую государство оказывает некоторым вооружённым группировкам.

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Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам президента Соединённых Штатов Джо Байдена, атаки продолжатся. Тем временем Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Позднее стало известно, что при ударе Соединённых Штатов по Ираку погибло 16 человек, 25 ранено. Как заявили в США, атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибло трое американских военных.

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Дарья Нарыкова
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