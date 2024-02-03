Британия поддержала "право" США бомбить Ирак и Сирию

Лондон поддерживает право Вашингтона отвечать на нападения на американских военных и остаётся верным союзником США. Об этом заявили в британском правительстве, комментируя удары, которые нанесли ВВС Соединённых Штатов по территориям Сирии и Ирака.

"Соединённое Королевство и США — верные союзники. Мы не будем комментировать проведённую ими операцию, однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения", — сказал представитель правительства в интервью телеканалу Sky News.