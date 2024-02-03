В Сирии растёт число жертв американских авиаударов

Число жертв атак, проведённых минувшей ночью американскими ВВС на востоке Сирии, продолжает увеличиваться. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, количество убитых в результате ударов ВС США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор достигло уже 29. Ранее было известно о 23.