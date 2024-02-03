В Сирии растёт число жертв американских авиаударов
Al Hadath: Число жертв авиаударов США на востоке Сирии увеличилось до 29
Число жертв атак, проведённых минувшей ночью американскими ВВС на востоке Сирии, продолжает увеличиваться. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его данным, количество убитых в результате ударов ВС США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор достигло уже 29. Ранее было известно о 23.
В МИД России сегодня осудили авиаудары США по Ираку и Сирии. Как подчеркнула Мария Захарова, сейчас Москва добивается срочного рассмотрения произошедшей ситуации Советом Безопасности ООН.
Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам американского президента Джо Байдена, атаки продолжатся. В Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии, а Посольство Ирана в арабской республике — о смерти военного советника Корпуса стражей исламской революции. Позднее стало известно, что при ударе Соединённых Штатов по Ираку 16 человек погибли, 25 ранены. В стране объявлен общенациональный траур. Как заявили в Вашингтоне, атака стала ответом на удар по военной базе США на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибли трое американских военных. Лондон поддержал "право" Вашингтона бомбить другие страны.
ТАСС / AP / Omar Albam