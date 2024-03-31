ЦАХАЛ заявила о перехвате "подозрительной воздушной цели", летевшей из Сирии

Истребитель Армии обороны Израиля перехватил "подозрительную воздушную цель", приближавшуюся со стороны Сирии. Об этом информировала пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад реактивный истребитель Армии обороны Израиля перехватил подозрительную воздушную цель, которая направлялась из Сирии к территории Израиля", — говорится в сообщении.

Сообщается, что "инцидент исчерпан", проникновение в воздушное пространство Израиля допущено не было.