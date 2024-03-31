ЦАХАЛ заявила о перехвате "подозрительной воздушной цели", летевшей из Сирии
Истребитель Армии обороны Израиля перехватил "подозрительную воздушную цель", приближавшуюся со стороны Сирии. Об этом информировала пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад реактивный истребитель Армии обороны Израиля перехватил подозрительную воздушную цель, которая направлялась из Сирии к территории Израиля", — говорится в сообщении.
Сообщается, что "инцидент исчерпан", проникновение в воздушное пространство Израиля допущено не было.
Ранее Life.ru писал, что Израиль отказался прекратить военную операцию в секторе Газа на время Рамадана после принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. По словам главы МИД еврейского государства Исраэля Каца, ЦАХАЛ продолжит удары по региону до уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.
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