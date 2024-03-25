Израиль отказался прекратить войну в Газе по требованию Совбеза ООН

Израиль отказался прекратить военную операцию в секторе Газа на время Рамадана после принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит удары по региону до уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.

"Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой", — написал глава МИД на своей странице в соцсети X.