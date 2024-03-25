Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить войну в Газе на время Рамадана

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Документ также призывает без каких-либо условий выпустить всех заложников. Резолюцию поддержали 14 стран, США блокировать её не стали, а просто воздержались. Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие документа.

Резолюция предполагает немедленного прекращения огня на месяц Рамадан. Она также требует "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, а также обеспечения гуманитарного доступа для удовлетворения их медицинских и других гуманитарных потребностей" и соблюдения Израилем и Газой своих обязательств по международному праву в отношении всех лиц, которых удерживают стороны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возмутился, что словосочетание "постоянное прекращение огня" в первом абзаце более ранней версии проекта резолюции было заменено на более слабые формулировки. Он считает, что это неприемлемо. В связи с этим российская делегация предложила поправку о возвращении слова "постоянный" в проект, но она не прошла.