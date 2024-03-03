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3 марта, 12:48

Минздрав Газы заявил о гибели 15 детей без еды и воды в больнице

В больнице Камаля Адвана на севере сектора Газа зафиксированы случаи смертей детей от обезвоживания и голода. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава палестинского эксклава Ашраф аль-Кудра.

"Пятнадцать детей погибли в результате недоедания и обезвоживания в больнице Камаля Адвана, — сказал он.

Также под угрозой жизни ещё шестерых детей, находящихся в реанимации. В больнице не работают электрогенераторы, подача кислорода и мало возможностей оказать им помощь.

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Ранее в Минздраве сектора Газа раскрыли число палестинцев, погибших с начала эскалации конфликта. Так, на данный момент речь идёт уже о более чем 30,3 тысячи человек. Тем временем сообщается, что стороны близки к перемирию.

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ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Матвей Константинов
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