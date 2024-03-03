Минздрав Газы заявил о гибели 15 детей без еды и воды в больнице

В больнице Камаля Адвана на севере сектора Газа зафиксированы случаи смертей детей от обезвоживания и голода. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава палестинского эксклава Ашраф аль-Кудра.

"Пятнадцать детей погибли в результате недоедания и обезвоживания в больнице Камаля Адвана, — сказал он.

Также под угрозой жизни ещё шестерых детей, находящихся в реанимации. В больнице не работают электрогенераторы, подача кислорода и мало возможностей оказать им помощь.