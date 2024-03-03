Минздрав Газы заявил о гибели 15 детей без еды и воды в больнице
В больнице Камаля Адвана на севере сектора Газа зафиксированы случаи смертей детей от обезвоживания и голода. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава палестинского эксклава Ашраф аль-Кудра.
"Пятнадцать детей погибли в результате недоедания и обезвоживания в больнице Камаля Адвана, — сказал он.
Также под угрозой жизни ещё шестерых детей, находящихся в реанимации. В больнице не работают электрогенераторы, подача кислорода и мало возможностей оказать им помощь.
Ранее в Минздраве сектора Газа раскрыли число палестинцев, погибших с начала эскалации конфликта. Так, на данный момент речь идёт уже о более чем 30,3 тысячи человек. Тем временем сообщается, что стороны близки к перемирию.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD