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2 марта, 10:30

В Газе заявили о 30,3 тысячи погибших после ударов Израиля

Более 30,3 тысячи человек погибло в ходе военной операции Израиля на территории сектора Газа с начала эскалации конфликта. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии в Газе на сегодняшний день составило 30 320", — указано в заявлении Минздрава.

Уточняется, что ещё 71 533 палестинца получили ранения. Кроме того, за минувшие сутки, по данным ведомства, при атаках Израиля по Газе погибло 92 человека, а 156 пострадало.

Более ста человек погибло при ударе армии Израиля по Рафаху в Газе
Более ста человек погибло при ударе армии Израиля по Рафаху в Газе

Ранее Life.ru писал, что Израиль планирует начать операцию в Рафахе, если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Дарья Нарыкова
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