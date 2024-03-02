В Газе заявили о 30,3 тысячи погибших после ударов Израиля

Более 30,3 тысячи человек погибло в ходе военной операции Израиля на территории сектора Газа с начала эскалации конфликта. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии в Газе на сегодняшний день составило 30 320", — указано в заявлении Минздрава.

Уточняется, что ещё 71 533 палестинца получили ранения. Кроме того, за минувшие сутки, по данным ведомства, при атаках Израиля по Газе погибло 92 человека, а 156 пострадало.