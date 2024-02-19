Израиль пригрозил взять Рафах, если ХАМАС не вернёт заложников до Рамадана
Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Обложка © ТАСС / DPA / Picture-alliance / Mohammed Talatene
Израиль намерен начать операцию в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом, — если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. Об этом в воскресенье, 18 февраля, заявил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц.
"Если наших заложников не будет дома к Рамадану, боевые действия продолжатся повсюду, включая район Рафаха. Мы будем делать это скоординированно, эвакуируя гражданское население в диалоге с нашими американскими и египетскими партнёрами, чтобы минимизировать жертвы", — сказал он на конференции руководства еврейских организаций США в Иерусалиме.
Ранее премьер-министр Нетаньяху приказал военным завершить операцию в Рафахе до 10 марта на фоне возросшего на страну мирового давления. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сообщения о планах Израиля эвакуировать палестинцев из Рафаха, чтобы расширить своё наземное наступление, вызывают крайнюю тревогу.