Израиль пригрозил взять Рафах, если ХАМАС не вернёт заложников до Рамадана

Израиль намерен начать операцию в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом, — если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. Об этом в воскресенье, 18 февраля, заявил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц.