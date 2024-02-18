В МИД Египта заявили о расколе между ХАМАС и Палестиной

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что палестинская исламистская группировка ХАМАС не имеет связей с официально признанными палестинскими властями.

"Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и не имеет поддержки Палестинской автономии", — высказался глава МИД Египта, добавив, что радикалы группировки не признают Израиль и не пытаются решить вопрос мирным путём, передаёт CNN Arabic.

Кроме того, министр отметил, что ХАМАС спровоцировало раздоры в Палестине, когда стало доминирующей силой в секторе Газа в 2007 году, разделив общество на два лагеря: сторонников мирного урегулирования конфликта, таких как Организация освобождения Палестины, и их самих. Он также выразил сомнения относительно способности ХАМАС прийти к власти и источников его финансирования, считая этот вопрос важным для решения.