В Израиле заявили о приближающейся победе над ХАМАС

Армия Израиля уничтожила уже три четверти террористических батальонов радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выразив уверенность в том, что победа над палестинскими радикалами уже близка.

"Победа достижима. Мы уже уничтожили три четверти террористических батальонов ХАМАС, 18 из 24. И мы не позволим остальным шести остаться. Это всё равно что оставить четверть "Исламского государства"* в Ираке и сказать: пускай у них будет своя маленькая территория, всё нормально. Естественно, ИГ* восстановится. И ХАМАС восстановится, если мы не покончим с его последним бастионом", — сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

По мнению политика, задача уничтожить радикалов не противоречит цели по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа. При этом он ещё раз подчеркнул, что только полная ликвидация ХАМАС позволит освободить израильтян из плена.

А ранее Life.ru писал, что Нетаньяху из-за международного давления на страну собирается в кратчайшие сроки завершить операцию по уничтожению сил ХАМАС в городе Рафах на границе Палестины и Египта. Премьер поручил военному кабмину завершить операцию до 10 марта.