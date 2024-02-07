Нетаньяху рассказал о подготовке армии Израиля к боям в Рафахе
Нетаньяху: Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и сектора Газа
Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN / POOL
Власти Израиля поручили военным готовиться к боям в городе Рафах, который находится на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
"Наши героические бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укреплённом районе ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе, а также в двух центральных лагерях беженцев — последних укреплениях ХАМАС", — пояснил он.
Также во время конференции Нетаньяху рассказал, что израильские военные в период операции в секторе Газа, за четыре месяца, ликвидировали либо ранили около 20 тысяч вооружённых сторонников ХАМАС. Кроме того, уничтожено 18 из 24 батальонов террористов.
Вместе с тем Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не брал обязательств по возможной сделке с ХАМАС. Под этим подразумеваются переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.
"Мы не взяли на себя никаких обязательств, тем более по поводу каких-то сумасшедших критериев освобождения определённого числа террористов или того, что касается освобождения (из израильских тюрем. — Прим. Life.ru) террористов, чьи руки запятнаны кровью. Мы не брали таких обязательств. Есть переговоры через посредников. В настоящий момент по реакции ХАМАС понятно, что какая-либо сделка пока далека от нас", — сообщил Нетаньяху.
Напомним, ХАМАС и Израиль вступили в обострённый конфликт 7 октября 2023 года. В тот момент члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С тех пор погибло более 25 тысяч человек, включая несовершеннолетних.