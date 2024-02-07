Нетаньяху рассказал о подготовке армии Израиля к боям в Рафахе

Власти Израиля поручили военным готовиться к боям в городе Рафах, который находится на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

"Наши героические бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укреплённом районе ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе, а также в двух центральных лагерях беженцев — последних укреплениях ХАМАС", — пояснил он.

Также во время конференции Нетаньяху рассказал, что израильские военные в период операции в секторе Газа, за четыре месяца, ликвидировали либо ранили около 20 тысяч вооружённых сторонников ХАМАС. Кроме того, уничтожено 18 из 24 батальонов террористов.

Вместе с тем Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не брал обязательств по возможной сделке с ХАМАС. Под этим подразумеваются переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.