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21 января, 09:32

Число убитых в Газе с начала вторжения Израиля превысило 25 тысяч, раненых – более 62 тысяч

Число погибших в секторе Газа с начала операции Израиля выросло до 25,1 тысячи

Обложка © Getty Images / Ali Jadallah / Anadolu

Обложка © Getty Images / Ali Jadallah / Anadolu

Число погибших в секторе Газа с начала операции Израильской Армии (ЦАХАЛ) "Железные мечи" выросло до 25,1 тысячи. Об этом информирует министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 25 105, ранен 62 681 человек", — говорится в сообщении.

Израильский военный ради забавы бросил гранату в мечеть в Газе во время азана
Израильский военный ради забавы бросил гранату в мечеть в Газе во время азана

Напомним, очередное обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начало наземную операцию. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября — тогда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В тоннели палестинского движения ЦАХАЛ стала закачивать воду. В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.

Андрей Бражников
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