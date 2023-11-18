Израильский военный ради забавы бросил гранату в мечеть в Газе во время азана
ЦАХАЛ отстранил от службы солдата, бросившего гранату в палестинскую мечеть
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отстранила от службы военнослужащего, который бросил светошумовую гранату в палестинскую мечеть на Западном берегу реки Иордан ради развлечения, пишет газета The Times of Israel.
Военнослужащий ЦАХАЛ бросает гранату в мечеть на Западном берегу реки Иордан. Видео © X (ранее Twitter) / Younis Tirawi | يونس
По данным издания, резонансный инцидент произошёл в деревне Будрус. На разлетевшемся по Сети видео — момент, когда мужчина в форме подходит к входу в мечеть и кидает внутрь гранату, после чего там раздаётся взрыв. В это время звучал азан — имам созывал верующих на утреннюю молитву.
Напомним, очередное обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут потери, а число жертв среди гражданского населения исчисляется тысячами. На данный момент Израиль ведёт боевые действия в секторе Газа — палестинском эксклаве. В результате его последнего обстрела погибло не менее 26 человек, большинство из которых — дети.
X (ранее Twitter) / Younis Tirawi | يونس