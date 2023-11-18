Израильский военный ради забавы бросил гранату в мечеть в Газе во время азана

По данным издания, резонансный инцидент произошёл в деревне Будрус. На разлетевшемся по Сети видео — момент, когда мужчина в форме подходит к входу в мечеть и кидает внутрь гранату, после чего там раздаётся взрыв. В это время звучал азан — имам созывал верующих на утреннюю молитву.