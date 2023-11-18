СМИ сообщили об ударе Израиля по дому престарелых в Газе

Армия Израиля нанесла удар по центру для пожилых людей в городе Аз-Захра в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что палестинское движение ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Другие детали, в частности с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны.