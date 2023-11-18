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17 ноября, 23:15

СМИ сообщили об ударе Израиля по дому престарелых в Газе

Al Jazeera: ЦАХАЛ атаковала центр для пожилых людей "Аль-Вафа" в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удар по центру для пожилых людей в городе Аз-Захра в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Израиль подверг бомбардировке больницу и дом для пожилых людей "Аль-Вафа" в городе Аз-Захра", — информируют журналисты.

По их словам, в результате удара погиб директор центра.

В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля жителей достигло 12 тысяч

В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля жителей достигло 12 тысяч

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что палестинское движение ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Другие детали, в частности с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны.

Обострение конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается с 7 октября. Он начался после того, как еврейское государство обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию страны проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки палестинского анклава, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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