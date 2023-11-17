В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля жителей достигло 12 тысяч

Число погибших жителей сектора Газа с начала военной операции Израиля в анклаве достигло 12 тысяч, среди них пять тысяч детей. Об этом сообщили в медиаофисе палестинского правительства.

"Количество погибших в Газе достигло 12 тысяч человек, среди них 5 тысяч детей", — говорится в публикации. В сообщении также сказано, что число пропавших без вести в палестинском анклаве, в том числе под завалами, за то же время превысило 3750 человек.