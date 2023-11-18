"Большинство — дети": Не менее 26 человек погибли при бомбардировках города в Газе
Al Mayadeen: Не менее 26 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по Хан-Юнису в Газе
Армия Израиля обстреляла жилой квартал в городе Хан-Юнис в секторе Газа, в результате погибло не менее 26 человек. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его данным, большинство из жертв — дети. Также известно о десятках раненых.
Хан-Юнис регулярно подвергается обстрелам со стороны ЦАХАЛ. Так, 24 октября сообщалось, что при атаке на город погибло как минимум 25 человек. Тогда также утверждалось, что большинство жертв бомбардировки — дети.
Конфликт между Израилем и ХАМАС перешёл в стадию обострения 7 октября. В тот день еврейское государство обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию страны проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки палестинского анклава, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / EPA