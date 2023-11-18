"Большинство — дети": Не менее 26 человек погибли при бомбардировках города в Газе

Армия Израиля обстреляла жилой квартал в городе Хан-Юнис в секторе Газа, в результате погибло не менее 26 человек. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, большинство из жертв — дети. Также известно о десятках раненых.