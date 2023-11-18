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18 ноября, 01:50

"Большинство — дети": Не менее 26 человек погибли при бомбардировках города в Газе

Al Mayadeen: Не менее 26 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по Хан-Юнису в Газе

Армия Израиля обстреляла жилой квартал в городе Хан-Юнис в секторе Газа, в результате погибло не менее 26 человек. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, большинство из жертв — дети. Также известно о десятках раненых.

Хан-Юнис регулярно подвергается обстрелам со стороны ЦАХАЛ. Так, 24 октября сообщалось, что при атаке на город погибло как минимум 25 человек. Тогда также утверждалось, что большинство жертв бомбардировки — дети.

СМИ сообщили об ударе Израиля по дому престарелых в Газе

СМИ сообщили об ударе Израиля по дому престарелых в Газе

Конфликт между Израилем и ХАМАС перешёл в стадию обострения 7 октября. В тот день еврейское государство обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию страны проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки палестинского анклава, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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