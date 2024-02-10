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10 февраля, 15:01

Нетаньяху приказал до Рамадана взять последний бастион ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху хочет закончить операцию в Рафахе до 10 марта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за международного давления на страну собирается в кратчайшие сроки завершить операцию по уничтожению сил ХАМАС в городе Рафах на границе Палестины и Египта. Об пишет газета The Times of Israel.

По информации газеты, премьер поручил военному кабмину завершить операцию до 10 марта. Это связано с тем, что на Израиль оказывается большое международное давление и боевые действия в Рафахе должны быть завершены до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году, согласно данным арабских астрономов, выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

Издание утверждает, что на том же заседании глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил о готовности военных к операции в Рафахе. Необходимо, чтобы правительство Израиля определило план действий в отношении эвакуации мирных жителей, которые находятся в Рафахе, а также зоны, проходящей вдоль границы с Египтом.

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Ранее премьер-министр Израиля анонсировал проведение военной операции в городе Рафахе. Он добавил, что за 4 месяца военные Израиля ликвидировали либо ранили около 20 тысяч сторонников ХАМАС.

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Владимир Озеров
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