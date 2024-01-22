Родственники израильских заложников разбили палаточный лагерь у дома Нетаньяху

Рядом с домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме разбили палаточный лагерь. Как сообщает газета The Times of Israel, это сделали родственники удерживаемых в Газе израильских заложников, требующие от Тель-Авива немедленных действий по освобождению своих близких.

Митинги рядом с домом Нетаньяху. Видео © Х / Hasnat Pakistani

По данным издания, перед этим рядом с жилищем главы кабмина еврейского государства прошёл митинг, в рамках которого демонстранты требовали заключить с радикальным движением ХАМАС соглашение об освобождении израильтян. Представители организации "Форум семей заложников и пропавших без вести" подчеркнули, что будут жить в палатках рядом с домом Нетаньяху, пока тот не согласится на условия сделки с палестинцами.

"Мы любим наших детей больше, чем ненавидим ХАМАС", — говорится на одном из плакатов.