Нетаньяху выступил против независимости Палестины
AP: Нетаньяху выступил против независимости Палестины и сообщил об этом США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.
"Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он сказал, что довёл до сведения американцев эту позицию", — говорится в сообщении.
По данным AP, Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины. "Премьер-министру нужно уметь сказать "нет" нашим друзьям", — приводит агентство слова главы израильского кабмина. Вместе с тем Нетаньяху считает, что такая позиция Тель-Авива не помешает улучшать отношения с арабскими странами.
Также политик заявил, что еврейское государство согласно лишь на полную победу над движением ХАМАС. Согласно прогнозам Нетаньяху, война продлится ещё несколько месяцев.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. С тех пор в секторе Газа погибло около 25 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН назвали палестинский анклав местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
ТАСС / EPA / POOL / Maya Alleruzzo