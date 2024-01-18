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18 января, 19:11

Нетаньяху выступил против независимости Палестины

AP: Нетаньяху выступил против независимости Палестины и сообщил об этом США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он сказал, что довёл до сведения американцев эту позицию", — говорится в сообщении.

По данным AP, Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины. "Премьер-министру нужно уметь сказать "нет" нашим друзьям", — приводит агентство слова главы израильского кабмина. Вместе с тем Нетаньяху считает, что такая позиция Тель-Авива не помешает улучшать отношения с арабскими странами.

Также политик заявил, что еврейское государство согласно лишь на полную победу над движением ХАМАС. Согласно прогнозам Нетаньяху, война продлится ещё несколько месяцев.

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Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. С тех пор в секторе Газа погибло около 25 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН назвали палестинский анклав местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / Maya Alleruzzo

Никита Никонов
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