Нетаньяху выступил против независимости Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он сказал, что довёл до сведения американцев эту позицию", — говорится в сообщении.

По данным AP, Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины. "Премьер-министру нужно уметь сказать "нет" нашим друзьям", — приводит агентство слова главы израильского кабмина. Вместе с тем Нетаньяху считает, что такая позиция Тель-Авива не помешает улучшать отношения с арабскими странами.