Нетаньяху отказался сворачивать бои в Газе в обмен на освобождение заложников

Израиль отказался принимать требования радикального палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа при условии освобождения всех израильских заложников из анклава. Такое решение озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как заявил израильский лидер, кроме окончания войны ХАМАС требует вывода военных Израиля из Газы, освобождения "всех убийц и насильников из "Нухбы". Ещё одно условие — неприкосновенность для ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул, что в случае согласия на требования движения гибель военных Израиля будет напрасной. К тому же это не позволит гарантировать дальнейшую безопасность граждан, ведь следующее "7 октября" — это вопрос времени.

Нетаньяху пояснил, что выдвинутые ХАМАС условия говорят лишь о том, "что ничто не заменит победу". Он также напомнил, что Израиль уже вернул домой 110 заложников из более чем 240 человек, которые были похищены палестинскими радикалами.

"Мы стремимся вернуть их всех, это одна из целей войны, и военное давление (на ХАМАС. — Прим. Лайфа) является необходимым условием для её завершения", — заявил Нетаньяху.

По его словам, о своей позиции он сообщил по телефону президенту США Джо Байдену, заявив о решимости выполнить все военные задачи и гарантировать, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля.