В США призвали Израиль сконцентрироваться на целях "высокой важности"
Спикер Белого дома Файнер: Израилю следует сосредоточиться на борьбе с ХАМАС
США хотят, чтобы Израиль концентрировался на точечной борьбе с руководством палестинской радикальной группировки ХАМАС, а не на масштабных военных операциях в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал первый заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Джонатан Файнер.
"В последние несколько дней и недель наблюдается начало изменений в фазе конфликта <…>, при которых мы бы хотели видеть, что Израиль фокусируется больше на целях высокой важности, на руководстве ХАМАС", — сказал Файнер в интервью телеканалу ABC.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "ещё много месяцев" войны против ХАМАС. По его словам, кабмин еврейского государства осознаёт, что вооружённое противостояние требует больших финансовых расходов, поэтому сейчас власти активно продвигают военный бюджет.
Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе дети. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
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