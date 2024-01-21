В США призвали Израиль сконцентрироваться на целях "высокой важности"

США хотят, чтобы Израиль концентрировался на точечной борьбе с руководством палестинской радикальной группировки ХАМАС, а не на масштабных военных операциях в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал первый заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"В последние несколько дней и недель наблюдается начало изменений в фазе конфликта <…>, при которых мы бы хотели видеть, что Израиль фокусируется больше на целях высокой важности, на руководстве ХАМАС", — сказал Файнер в интервью телеканалу ABC.