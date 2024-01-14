Нетаньяху пообещал "ещё много месяцев" войны против ХАМАС

Израиль будет вести войну против радикальной палестинской группировки ХАМАС "ещё много месяцев". С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, израильский кабмин осознаёт, что вооружённое противостояние требует больших финансовых расходов, поэтому сейчас власти активно продвигают военный бюджет.

"Мы должны вести эту войну, и это займёт ещё много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали", — приводит слова Нетаньяху его канцелярия.

Как подчеркнул глава израильского кабмина, прежде всего сейчас необходимо покрыть расходы на войну. Это, по его словам, позволит достичь всех целей, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение пленных, а также восстановление безопасности на севере и юге Израиля.