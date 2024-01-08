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8 января, 19:05

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации члена ХАМАС, отвечавшего за ракетные удары из Сирии

Израильские военные в понедельник ликвидировали одного из высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС. Он отвечал за нанесение ракетных ударов по еврейскому государству с территории Сирии, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении сказано, что координатор радикального движения находился в районе населённого пункта Бейт Джинн. С самого начала конфликта он руководил ячейками ХАМАС за рубежом.

"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против любой угрозы, нависающей над Израилем", — подытожили в пресс-службе.

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Высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб в Ливане при ударе Израиля

А 5 января палестинская группировка лишилась ещё одного высокопоставленного чиновника. Речь идёт о командире батальона "Нусейрат" Исмаиле Сирадже, который был уничтожен в результате авиаудара ЦАХАЛ.

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Flikcr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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