ЦАХАЛ сообщила о ликвидации члена ХАМАС, отвечавшего за ракетные удары из Сирии

Израильские военные в понедельник ликвидировали одного из высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС. Он отвечал за нанесение ракетных ударов по еврейскому государству с территории Сирии, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении сказано, что координатор радикального движения находился в районе населённого пункта Бейт Джинн. С самого начала конфликта он руководил ячейками ХАМАС за рубежом.

"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против любой угрозы, нависающей над Израилем", — подытожили в пресс-службе.