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7 января, 01:59

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС "Нусейрат"

Военные Израиля во время операции в секторе Газа уничтожили командира батальона "Нусейрат" Исмаила Сираджа палестинской группировки ХАМАС. Об этом в телеграм-канале сообщает ЦАХАЛ.

По данным армейской пресс-службы, Сираджа убили ночью 5 января вместе с его заместителем Ахмедом Вахбой. Это произошло в результате израильского авиаудара.

ВВС Израиля нанесли массированные удары по позициям "Хезболлы"в Ливане
ВВС Израиля нанесли массированные удары по позициям "Хезболлы"в Ливане

Ранее сообщалось, что военные Израиля дважды ударили по объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана. В том числе военные открыли миномётный огонь ночью для "устранения угрозы" в районе посёлка Раб-Талятин на границе.

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GettyImages / Anadolu / Contributor

Анатолий Симоненко
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