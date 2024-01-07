ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС "Нусейрат"

Военные Израиля во время операции в секторе Газа уничтожили командира батальона "Нусейрат" Исмаила Сираджа палестинской группировки ХАМАС. Об этом в телеграм-канале сообщает ЦАХАЛ.

По данным армейской пресс-службы, Сираджа убили ночью 5 января вместе с его заместителем Ахмедом Вахбой. Это произошло в результате израильского авиаудара.