ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС "Нусейрат"
Военные Израиля во время операции в секторе Газа уничтожили командира батальона "Нусейрат" Исмаила Сираджа палестинской группировки ХАМАС. Об этом в телеграм-канале сообщает ЦАХАЛ.
По данным армейской пресс-службы, Сираджа убили ночью 5 января вместе с его заместителем Ахмедом Вахбой. Это произошло в результате израильского авиаудара.
Ранее сообщалось, что военные Израиля дважды ударили по объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана. В том числе военные открыли миномётный огонь ночью для "устранения угрозы" в районе посёлка Раб-Талятин на границе.
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