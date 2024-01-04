ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Военные Израиля ночью и утром ударили по объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана, сообщили армейская пресс-служба. .

"Истребитель ВВС Израиля нанёс утром удар по наблюдательному посту и инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в районе Марун-эр-Рас на юге Ливана. Некоторое время спустя подразделения Армии обороны Израиля атаковали противотанковый отряд, замеченный ими в этом районе", — говорится в сообщении.