ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Военные Израиля ночью и утром ударили по объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана, сообщили армейская пресс-служба. .
"Истребитель ВВС Израиля нанёс утром удар по наблюдательному посту и инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в районе Марун-эр-Рас на юге Ливана. Некоторое время спустя подразделения Армии обороны Израиля атаковали противотанковый отряд, замеченный ими в этом районе", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, военные открыли миномётный огонь ночью для "устранения угрозы" в районе поселка Раб-Талятин на границе. Они также сообщили о зафиксированных пусках по территории Израиля из Ливана утром.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа. Так, во избежание дальнейшей эскалации конфликта необходимо полное уничтожение радикального движения ХАМАС. По словам политика, операция ЦАХАЛ в палестинском анклаве растянется на месяцы.
ТАСС / АР / Leo Correa