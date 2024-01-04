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4 января, 10:50

Один человек убит и шестеро ранены при атаке дрона в Багдаде

БПЛА ударил по штаб-квартире иракского ополчения, один погиб, четверо пострадали

На востоке Багдада беспилотник ударил по штаб-квартире одного из подразделений иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", сообщил портал Shafaq News, ссылаясь на источник в силах безопасности.

В результате атаки погиб один человек. В издании отметили, что ни одна организация не признала причастность к ударам, происхождение беспилотника установить не удалось. Погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду проиранского шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджабаа", а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В результате удара БПЛА ещё по меньшей мере шесть человек пострадали.

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Ранее Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке. В районе звучала воздушная тревога. В Госдепартаменте позднее осудили атаку, призвав иракские власти расследовать её.

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Getty Images / Ameer Al-Mohammedawi / picture alliance

Александра Мышляева
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