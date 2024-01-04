Один человек убит и шестеро ранены при атаке дрона в Багдаде

На востоке Багдада беспилотник ударил по штаб-квартире одного из подразделений иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", сообщил портал Shafaq News, ссылаясь на источник в силах безопасности.

В результате атаки погиб один человек. В издании отметили, что ни одна организация не признала причастность к ударам, происхождение беспилотника установить не удалось. Погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду проиранского шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджабаа", а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В результате удара БПЛА ещё по меньшей мере шесть человек пострадали.