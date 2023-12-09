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9 декабря, 08:51

В США осудили ракетный обстрел американского посольства в Ираке и призвали наказать виновных

Госдеп: США потребовали наказать виновных в обстреле посольства в Багдаде

Вашингтон осудил обстрел американского посольства в Багдаде в ночь на 8 декабря. Соединённые Штаты призвали власти Ирака расследовать этот инцидент. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке. Видео © X (ранее Twitter) / Mario Nawfal / Khalid . a . shelwan / The Cradle

"Призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности", указал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В Госдепе подчеркнули, что Правительство Ирака неоднократно давало обязательства обеспечивать безопасность дипломатических миссий и американских военных, которые находятся в стране по приглашению официального Багдада. В заявлении говорится, что США решительно осуждают подобные ракетные обстрелы.

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Напомним, что Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке в ночь на 8 декабря. Были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Дарья Нарыкова
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