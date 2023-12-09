В США осудили ракетный обстрел американского посольства в Ираке и призвали наказать виновных

Вашингтон осудил обстрел американского посольства в Багдаде в ночь на 8 декабря. Соединённые Штаты призвали власти Ирака расследовать этот инцидент. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности", — указал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В Госдепе подчеркнули, что Правительство Ирака неоднократно давало обязательства обеспечивать безопасность дипломатических миссий и американских военных, которые находятся в стране по приглашению официального Багдада. В заявлении говорится, что США решительно осуждают подобные ракетные обстрелы.