В США осудили ракетный обстрел американского посольства в Ираке и призвали наказать виновных
Госдеп: США потребовали наказать виновных в обстреле посольства в Багдаде
Вашингтон осудил обстрел американского посольства в Багдаде в ночь на 8 декабря. Соединённые Штаты призвали власти Ирака расследовать этот инцидент. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке. Видео © X (ранее Twitter) / Mario Nawfal / Khalid . a . shelwan / The Cradle
"Призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности", — указал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
В Госдепе подчеркнули, что Правительство Ирака неоднократно давало обязательства обеспечивать безопасность дипломатических миссий и американских военных, которые находятся в стране по приглашению официального Багдада. В заявлении говорится, что США решительно осуждают подобные ракетные обстрелы.
Напомним, что Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке в ночь на 8 декабря. Были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Getty Images / John Moore