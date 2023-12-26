США нанесли ответные удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

США ударили по нескольким объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней организаций на территории Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Сегодня по указанию президента [США Джо] Байдена Вооружённые силы США осуществили необходимые и пропорциональные удары по трём объектам, использовавшимся "Катаиб Хезболлах" и связанными с ней группировками в Ираке", — говорится в опубликованном сообщении.