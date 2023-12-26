США нанесли ответные удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
США нанесли удары по трём объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
США ударили по нескольким объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней организаций на территории Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
"Сегодня по указанию президента [США Джо] Байдена Вооружённые силы США осуществили необходимые и пропорциональные удары по трём объектам, использовавшимся "Катаиб Хезболлах" и связанными с ней группировками в Ираке", — говорится в опубликованном сообщении.
Указывается, что это стало ответом на нападения на американских военных в стране и соседней Сирии, в том числе на авиабазу в Эрбиле. В последнем случае, указали в оборонном ведомстве, пострадали трое военнослужащих ВС США, один из которых пребывает в критическом состоянии.
Ранее Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке. В районе зазвучала воздушная тревога. В Госдепартаменте позднее осудили атаку, призвав иракские власти расследовать её.
ТАСС / Zuma