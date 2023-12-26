Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 05:35

США нанесли ответные удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

США нанесли удары по трём объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

США ударили по нескольким объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней организаций на территории Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Сегодня по указанию президента [США Джо] Байдена Вооружённые силы США осуществили необходимые и пропорциональные удары по трём объектам, использовавшимся "Катаиб Хезболлах" и связанными с ней группировками в Ираке", — говорится в опубликованном сообщении.

Беспилотник атаковал базу США близ аэропорта в Иракском Курдистане
Беспилотник атаковал базу США близ аэропорта в Иракском Курдистане

Указывается, что это стало ответом на нападения на американских военных в стране и соседней Сирии, в том числе на авиабазу в Эрбиле. В последнем случае, указали в оборонном ведомстве, пострадали трое военнослужащих ВС США, один из которых пребывает в критическом состоянии.

Ранее Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке. В районе зазвучала воздушная тревога. В Госдепартаменте позднее осудили атаку, призвав иракские власти расследовать её.

"Мы потерпели неудачу и создали хаос": Экс-советник Пентагона призвал США вывести солдат из Ирака
"Мы потерпели неудачу и создали хаос": Экс-советник Пентагона призвал США вывести солдат из Ирака
Обложка ©

ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров