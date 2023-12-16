"Мы потерпели неудачу и создали хаос": Экс-советник Пентагона призвал США вывести солдат из Ирака Полковник Макгрегор назвал Ирак "огромной стратегической катастрофой" для США 16 декабря, 07:20 Обложка © Getty Images

США обязаны покинуть территорию Ирака, так как потерпели там неудачу и ввергли страну в хаос. Таким мнением поделился в Twitter (Х) бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он также назвал пребывание американских военных в этой стране "огромной стратегической катастрофой".

"Америке необходимо уйти из Ирака... Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос", — указал эксперт.

Макгрегор напомнил, что в Ираке расположено 12 или 13 баз, где несут службу свыше пяти тысяч американских солдат. По его словам, это "сидячие мишени". Он призвал власти США признать неудачу в Ираке и вывести своих военных.

Авторы Татьяна Миссуми