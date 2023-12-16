Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Британии раскрыли "промах" ЕС, касающийся поддержки Украины

Премьер-министр Белоруссии Головченко прибыл в Москву

Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Названа основная причина смерти актёра Мэттью Перри

За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника

Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным

Правительство РФ повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Израильские военные застрелили трёх заложников

Минюст РФ признал иноагентом актёра Анатолия Белого*

"Очень далеки": Макрон усомнился в скором вступлении Украины в ЕС

"Мы потерпели неудачу и создали хаос": Экс-советник Пентагона призвал США вывести солдат из Ирака

Полковник Макгрегор назвал Ирак "огромной стратегической катастрофой" для США

16 декабря, 07:20
<p>Обложка © Getty Images</p>

Обложка © Getty Images

США обязаны покинуть территорию Ирака, так как потерпели там неудачу и ввергли страну в хаос. Таким мнением поделился в Twitter (Х) бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он также назвал пребывание американских военных в этой стране "огромной стратегической катастрофой".

"Америке необходимо уйти из Ирака... Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос", указал эксперт.

Макгрегор напомнил, что в Ираке расположено 12 или 13 баз, где несут службу свыше пяти тысяч американских солдат. По его словам, это "сидячие мишени". Он призвал власти США признать неудачу в Ираке и вывести своих военных.

В МИД России назвали страну, где США планируют повторить "арабскую весну"

В МИД России назвали страну, где США планируют повторить "арабскую весну"

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские силы в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября, при этом пострадало 62 человека. А 8 декабря Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке. Штаты призвали власти Ирака расследовать этот инцидент и наказать виновных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!