"Мы потерпели неудачу и создали хаос": Экс-советник Пентагона призвал США вывести солдат из Ирака
Полковник Макгрегор назвал Ирак "огромной стратегической катастрофой" для США
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США обязаны покинуть территорию Ирака, так как потерпели там неудачу и ввергли страну в хаос. Таким мнением поделился в Twitter (Х) бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он также назвал пребывание американских военных в этой стране "огромной стратегической катастрофой".
"Америке необходимо уйти из Ирака... Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос", — указал эксперт.
Макгрегор напомнил, что в Ираке расположено 12 или 13 баз, где несут службу свыше пяти тысяч американских солдат. По его словам, это "сидячие мишени". Он призвал власти США признать неудачу в Ираке и вывести своих военных.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские силы в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября, при этом пострадало 62 человека. А 8 декабря Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке. Штаты призвали власти Ирака расследовать этот инцидент и наказать виновных.