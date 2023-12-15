В МИД России назвали страну, где США планируют повторить "арабскую весну"

Американские власти могут провернуть в Бангладеш сценарий в духе "арабской весны" после парламентских выборов в этой азиатской стране, которые состоятся 7 января 2024 года. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"12–13 декабря в ряде районов Бангладеш противники действующей власти блокировали дорожное движение, жгли автобусы, вступали в стычки с полицией. Видим прямую связь между этими событиями и подстрекательской активностью западных дипмиссий в Дакке. В частности, посла США", — отметила она в официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова не исключает, что в скором времени против властей Бангладеш может быть применён ещё более широкий спектр средств давления, включая санкции. Как добавила дипломат, шансов на изменение позиции США и их воздержание от очередного вмешательства во внутренние дела другого государства, увы, совсем немного.

К слову, вторым крупнейшим должником России по итогам 2022 года стал именно Бангладеш. Задолженность этой азиатской страны перед Москвой на сегодняшний день составляет 5,9 миллиарда долларов. Всего же к настоящему времени долги перед РФ имеют 37 государств мира.