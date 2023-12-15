Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 07:29

Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года

ВБ: Долги других стран перед РФ за 2022 год выросли на 9%, до $28,9 миллиарда

За минувший год долги других стран перед Россией выросли на 9%, достигнув максимума с 1999 года, когда сумма составляла 32,8 миллиарда долларов. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка, общая задолженность иностранных государств перед РФ составляет 28,86 миллиарда.

Всего в прошлом году нашей стране должны были 37 государств. Например, основной должник России — Белоруссия — сократила сумму на три процента, до 8,2 миллиарда долларов, а следующий далее Бангладеш повысил её на треть, до 5,9 миллиарда.

В то же время занимающая третье место Индия также нарастила долг — на 12,5%, до 3,8 миллиарда долларов, а Египет — сразу в 1,9 раза, до 1,8 миллиарда. На пятом месте расположился Вьетнам, снизивший задолженность на сто миллионов — до 1,4 миллиарда. В относительном выражении лидером по росту суммы долга стала Турция, которая заняла сразу 27 миллионов. Таким образом, общая задолженность Анкары перед Москвой выросла до 50 миллионов.

В Минфине РФ назвали главную причину высокого госдолга в США

В Минфине РФ назвали главную причину высокого госдолга в США

Напомним, тем временем внешний долг России только снижается. Как отмечал президент страны Владимир Путин, он сократился с 46 до 32 миллиардов долларов.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • бангладеш
  • Белоруссия
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров