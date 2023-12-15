Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года
ВБ: Долги других стран перед РФ за 2022 год выросли на 9%, до $28,9 миллиарда
За минувший год долги других стран перед Россией выросли на 9%, достигнув максимума с 1999 года, когда сумма составляла 32,8 миллиарда долларов. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка, общая задолженность иностранных государств перед РФ составляет 28,86 миллиарда.
Всего в прошлом году нашей стране должны были 37 государств. Например, основной должник России — Белоруссия — сократила сумму на три процента, до 8,2 миллиарда долларов, а следующий далее Бангладеш повысил её на треть, до 5,9 миллиарда.
В то же время занимающая третье место Индия также нарастила долг — на 12,5%, до 3,8 миллиарда долларов, а Египет — сразу в 1,9 раза, до 1,8 миллиарда. На пятом месте расположился Вьетнам, снизивший задолженность на сто миллионов — до 1,4 миллиарда. В относительном выражении лидером по росту суммы долга стала Турция, которая заняла сразу 27 миллионов. Таким образом, общая задолженность Анкары перед Москвой выросла до 50 миллионов.
Напомним, тем временем внешний долг России только снижается. Как отмечал президент страны Владимир Путин, он сократился с 46 до 32 миллиардов долларов.
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